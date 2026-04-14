Kırıkkale'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan operasyonda FETÖ suçundan aranan S.Y. (36), jandarma ekiplerince yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu bildirilen hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı