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Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı

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FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iş insanı Bekir Boydak, İstanbul Çekmeköy'de saklandığı villada yakalandı. Kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi olan firari Boydak'ın yakalandığı villada çok sayıda altın ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki Bekir Boydak, Çekmeköy'de saklandığı villada yakalandı.

Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı

VİLLADA SAKLANDIĞI BELİRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi firari durumdaki Bekir Boydak'ın Çekmeköy'de bir villada saklandığını belirlendi.

Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı

EVDEN NELER ÇIKTI NELER

Ekipler, hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak'ın kaldığı adresi bir süre izlemeye aldı. Boydak'ın villada kaldığını kesinleştiren ekipler bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi. Operasyonda Boydak gözaltına alındı. Villada ise çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Boydak Holding Bekir Boydak Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (6)

cumali sen:

cokta birsey cıkmamıs hatta az bile cıkmış

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0
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Selma Yigit:

EVDEN NELER ÇIKTI NELER yazacak kadar bir şey yok ortada toplasan 1 milyon etmez abartmakta üzerinize yok

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Metin Yalcin:

7,5 yıl nedir ki bunlar ülkenin geleceği ile oynadı gün yüzü görmemesi gerekir ..

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Emin Can Bilgin:

Yüklü miktarda para mı? :)

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Dr.Kimbel:

Yurtdisina kacamadi alacakti suriye pasaportu lastik bot dogru yunanistana batarsa sansina

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Hasan Kasapoğlu:

50 bin tl mi yüklü miktarda para bizim gorduklerimize göre pek birsey yok burda

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