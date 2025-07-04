FETÖ Üyesi C.B. Akyazı'da Yakalandı

FETÖ Üyesi C.B. Akyazı'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, FETÖ-PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 34 yaşındaki C.B., polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon, Terörle Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde FETÖ-PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ-PDY'ye yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede terör örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki C.B., Akyazı'daki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.B., polis ekipleri tarafından Ferizli Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar

ÖTV zammı pompaya yansıdı! Tabeladaki rakam epey keyif kaçıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var

Başkenti yangın yerine çeviren patlama! Akaryakıt istasyonu alev aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.