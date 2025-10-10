Haberler

FETÖ Üyesi ByLock Kullanıcısı Kayseri'de Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olan M.Y.T.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 'bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda; hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı M.Y.T. ekiplerce yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y.T.; cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

Hamas'ın ardından İsrail kabinesi de kararını açıkladı
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı

Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek sayıp uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı

Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek sayıp uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.