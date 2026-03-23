7,5 yıl hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı
Muğla Emniyet Müdürlüğü, FETÖ üyesi olarak 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsı Fethiye'de yakaladı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmalarda; Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan A.K. isimli şahıs Fethiye İlçesince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA