Ankara'da FETÖ üyesi 7 firari hükümlüden 6'sı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları kapsamında, FETÖ/PDY üyesi 7 firari hükümlüden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları ile gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi 7 firari hükümlünün 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 7 firari hükümlünün, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu Ankara'da bulundukları adresler tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan çalışmalar sonucunda, 6 firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. İlgili yargı birimleri nezdindeki işlemlerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emirleri doğrultusunda devam ediliyor. - ANKARA

