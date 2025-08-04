FETÖ Üyeliğinden 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Uzman Çavuş Yakalandı

FETÖ Üyeliğinden 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Uzman Çavuş Yakalandı
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Kırıkkale'de, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan uzman çavuş H.Ö., emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale'de FETÖ üyeliğinden hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, meslekten ihraç uzman çavuş, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş cezası bulunan H.Ö. isimli şahsın yeri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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