FETÖ Şüphelisi N.K. Tutuklandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hakkında hapis cezası bulunan FETÖ şüphelisi N.K. yakalanarak tutuklandı. Emniyetin düzenlediği operasyon sonrası gözaltına alınan zanlı, mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ şüphelisi N.K., yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, N.K.'nin ikametgahına operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye getirildiği sırada basın mensuplarına tepki gösteren N.K., kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret etti.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa