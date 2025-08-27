FETÖ Şüphelisi N.K. Tutuklandı

FETÖ Şüphelisi N.K. Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hakkında hapis cezası bulunan FETÖ şüphelisi N.K. yakalanarak tutuklandı. Emniyetin düzenlediği operasyon sonrası gözaltına alınan zanlı, mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ şüphelisi N.K., yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, N.K.'nin ikametgahına operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirildiği sırada basın mensuplarına tepki gösteren N.K., kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret etti.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.