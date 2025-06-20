FETÖ suçundan 19 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)' suçundan kesinleşmiş 19 yıl 15 ay hapis cezası ile aranan S.K. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.K. tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT