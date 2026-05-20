Haberler

Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, kamu kurumlarına sınav hazırlık evlerinde kaldıkları ve Bylock kullandıkları tespit edilen 4 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün kamu mahrem (Maliye Bakanlığı, BOTAŞ vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ silahlı terör örgütü tarafından kamu kurumlarına giriş sınavlarına mensuplarını hazırlamak amacıyla oluşturulan mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları, örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve incelenen yazışma içeriklerinde isimlerinin yer aldığı anlaşılan 3'ü aktif, 1'i istifa olmak üzere toplam 4 şüphelinin Ankara'da 20 Mayıs tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Cami önünde gizemli infaz! Polis geniş çaplı soruşturma başlattı
ABD’de plaj savaş alanına döndü! 3 genç bıçaklandı

Plaj bir anda savaş alanına döndü! Çok sayıda genç bıçaklandı
Köy sulara gömüldü, minarenin ucu görünür kaldı

Köy sulara gömüldü, minarenin ucu görünür kaldı
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var

Yine kaybettiler! Son maçı da yenilir, rakipleri kazanırsa düşüyorlar
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden 'Anne' feryadı kurtardı

Güpegündüz mide bulandıran olay! Küçük kızı, "Anne" feryadı kurtardı