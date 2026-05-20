Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün kamu mahrem (Maliye Bakanlığı, BOTAŞ vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ silahlı terör örgütü tarafından kamu kurumlarına giriş sınavlarına mensuplarını hazırlamak amacıyla oluşturulan mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları, örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve incelenen yazışma içeriklerinde isimlerinin yer aldığı anlaşılan 3'ü aktif, 1'i istifa olmak üzere toplam 4 şüphelinin Ankara'da 20 Mayıs tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı