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FETÖ soruşturması geçirmiş hesap üzerinden paylaşılan o video merak konusu oldu

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşanan jandarma ile vatandaş arasındaki gerginlik, FETÖ soruşturması geçirmiş bir hesap üzerinden paylaşılan video ile tekrar gündeme geldi.

FETÖ soruşturması geçirmiş hesap üzerinden paylaşılan o video merak konusu oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yılbaşı gecesi jandarma ile vatandaş arasında yaşanan gerginlik, olayın üstünden aylar geçmesine rağmen hakkında FETÖ soruşturmaları bulunan sosyal medya hesabı üzerinden çarpıtılarak dolaşıma sokuldu. Jandarma ile vatandaş arasında yaşanan gerginliğin kaydedildiği anların, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen paylaşılması ise merak konusu oldu.

Olay, yılbaşı akşamı Söğütlü ilçesi Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığına gece yarısından sonra 'yüksek sesle müzik, havalı araç kornasının çalınarak' bölgedeki vatandaşların rahatsız edildiği ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen ve adrese ulaşan ekipler, çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen aileyi uyardı. İddiaya göre, uyarılara rağmen sakinleşmeyen ve jandarmanın üzerine yürüyen aile fertlerini durdurmak için jandarma havaya ateş etti. Bu esnada ortalık bir anda karıştı. Jandarma ekipleri bu kez üzerlerine gelen aile fertlerini durdurabilmek için biber gazı sıktı. Bölgeye ulaşan takviye ekiplerin de desteğiyle olay yatıştırılırken, 4 kişi gözaltına alındı. Aile fertleri ve jandarma karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu.

Mahkemeye taşınan olayın ardından aylar geçmesine rağmen jandarma ile vatandaş arasında yaşanan gerginlik, 15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce yaptığı FETÖ yanlısı paylaşımlar ile dikkat çeken ve hakkında FETÖ soruşturması bulunan sosyal medya hesabı üzerinden dolaşıma sokuldu. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen, "Sakarya'nın Söğütlü ilçesi Akarca Mahallesi'nde yılbaşı akşamı 4 aile kendilerine ait evlerinin bahçesinde çocuklarıyla yeni yıl kutluyor. Şikayet ve ihbar olmadığı halde bölgeye ait jandarma aracı bir anda gelerek dağılın demiştir. Bunun üzerine vatandaşlar kendi bahçelerinde ailece oturduklarını ifade ederek itiraz etmişlerdir. Jandarma komutanı ben izin vermiyorum kendi bahçenizde olsa eğlenemezsiniz diyerek silahına davranıp havaya ateş etmiştir. Yaşananlarla ilgili bir açıklama olmadığı gibi yapılan soruşturma da hiçbir yol kat edilmemiştir. Bu zorbalığı kim koruyor?" söylemleri ile paylaşıldı.

Sakarya Jandarmasının, bir ailenin yılbaşı partisini basarak dağıtmak istediği imajı verilerek, FETÖ soruşturması bulunan sosyal medya hesabı üzerinden gündeme getirilen video merak konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Sakarya Söğütlü 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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