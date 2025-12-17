Başkent'te FETÖ/PDY'nin "kamu mahrem yapılanması"na operasyon: 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası, BDDK, EPK, SPK vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 6'sı aktif, 13'ü ihraç olmak üzere toplam 19 şüphelinin Ankara merkezli 8 ilde, 17 Aralık tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA