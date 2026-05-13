Gaziantep'te 6 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi yakalandı
Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli, Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıs, cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı