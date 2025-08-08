FETÖ/PDY Üyesi Kadın Nazilli'de Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki buçuk yıldır aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan FETÖ/BDY üyesi kadın saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de 2,5 yıldır aranan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi Zafer Mahallesi2ndeki saklandığı eve yapılan operasyonla yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olan ve 2022 yılından beri firar durumunda iken saklandığı evde yakalanan T.S. isimli şüpheli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN