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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan...

3. Sayfa Haberleri

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 10 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 10 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hukuk 3. Sayfa Haberler

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