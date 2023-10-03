Haberler ›› 3. Sayfa ›› FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan...

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan...

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 10 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.