FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan...
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 10 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 10 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa