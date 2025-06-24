FETÖ/PDY Operasyonunda 51 Şüpheli Yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 68 şüpheliden 51'i yakalandı.

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmanın İzmir ayağında yapılan çalışmalarda; 1'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 31'i Jandarma Genel Komutanlığı, 29'u Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 7'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olmak üzere toplam 68 şüpheli tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda 68 şüpheliden 51'i gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İZMİR