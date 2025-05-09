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FETÖ Operasyonunda 77 Kişi Tutuklandı

FETÖ Operasyonunda 77 Kişi Tutuklandı
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Gaziantep merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 47 ilde 225 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 77'si tutuklandı. Operasyonun ardından 125 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep merkezli yapılan FETÖ operasyonunda 77 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep merkezli 47 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 77 kişi tutuklandı, 125 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep merkezli 47 ilde 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından silahlı terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığı ve ilgili İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucunda 225 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevkedilen 225 şüpheliden 77'si tutuklanırken, 23'ü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 125 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Taner Nakıboğlu yeniden tutuklandı

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, darbe girişimi döneminde uçakla Türkiye'den kaçmaya çalışırken yakalanan ve bir süre cezaevinde yatan NAKSAN Holding'in eski sahibi Taner Nakıboğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

47 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştı

Operasyonlar çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa
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