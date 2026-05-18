Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 7'si aktif kamu görevlisi 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon yapıldı. Başsavcılık talimatı doğrultusunda, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüpheliler belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında etkin pişmanlık beyanları bulunduğu, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık ya da tekil şekilde aranma kayıtlarının tespit edildiği, ayrıca mahrem sorumlu ve operasyonel hat irtibatlarının bulunduğu öğrenildi.

Bu kapsamda 7'si aktif kamu görevinde bulunan toplam 24 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 11 ilde 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren eş zamanlı gözaltı operasyonu başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
