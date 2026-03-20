27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 47 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 77 FETÖ şüphelisinin yakalandığını ve bu kişilerden 47'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların da içinde bulunduğu 77 şüphelinin yakalandığını belirterek, "27 ilde FETÖ'ye yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların da bulunduğu 77 şüpheli yakalandı. 47'si tutuklandı. 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince 27 ilde operasyonlar düzenlendi. Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
