FETÖ'nün sözde Ürgüp ilçe sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Ürgüp ilçe sorumlusu yakalandı
Güncelleme:
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunana B.D.'yi yakaladı. B.D., örgüt içerisinde sözde 'Ürgüp İlçe Sorumlusu' olarak faaliyet gösteriyordu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde sözde 'Ürgüp İlçe Sorumlusu' olarak faaliyet yürüten şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde sözde 'Ürgüp İlçe Sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen B.D. yakalandı. İşlemleri tamamlanan B.D. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

