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FETÖ'nün firari suikast sanığı Burkay Karatepe tutuklandı

FETÖ'nün firari suikast sanığı Burkay Karatepe tutuklandı
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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır aranan FETÖ üyesi Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da yakalanıp Muğla'da tutuklandı. Böylece suikast timinin firari son üyesi de adalete teslim edildi.

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te düzenlenen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır firari olarak aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da yakalanmasının ardından Muğla'da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi esnasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ üyesi ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından yargılamasının yapılacağı Muğla'ya getirilen Burkay Karatepe, geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan firari sanık, tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Burkay Karatepe'nin de yakalanıp cezaevine konulmasıyla birlikte, Marmaris'teki suikast girişimine katılan timin firari son üyesi de adalete teslim edilmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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