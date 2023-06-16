FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 'terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı
ANKARA - FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 'terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa