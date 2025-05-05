FETÖ'nün Emniyet Mahrem Sorumlusu 38 Şüpheli Gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Emniyet Mahrem Sorumlusu' 38 şüpheli eş zamanlı olarak gözaltına alındı. Şu ana kadar 33 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Emniyet Mahrem Sorumlusu" 38 şüphelinin Ankara merkezli eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şu ana kadar şüphelilerin 33'ü yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa