FETÖ'nün Emniyet Mahrem Sorumlusu 38 Şüpheli Gözaltında

FETÖ'nün Emniyet Mahrem Sorumlusu 38 Şüpheli Gözaltında
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Emniyet Mahrem Sorumlusu' 38 şüpheli eş zamanlı olarak gözaltına alındı. Şu ana kadar 33 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Emniyet Mahrem Sorumlusu" 38 şüphelinin Ankara merkezli eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şu ana kadar şüphelilerin 33'ü yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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