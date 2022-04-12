Son dakika haberleri! FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama - Haberler

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Son dakika haberleri! FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre Çankırı'da FETÖ'nün yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulundukları iddiası ile gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çankırı'da FETÖ'nün yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulundukları iddiası ile gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ silahlı terör örgütünden daha önce tutuklanan ve tahliye edilen şahıslar ile KHK ile ihraç edilen örgüt mensuplarının Çankırı'da yeniden yapılanmaya çalıştıkları tespit edildi. Şahısların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı merkezli çevre 4 ilde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok miktarda para ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 4'ü tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Son dakika haberleri! FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

Son dakika haberleri! FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

Son dakika haberleri! FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

Son dakika haberleri! FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

Son dakika haberleri! FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

Son dakika haberleri! FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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