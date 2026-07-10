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FETÖ'nün 'örgüt mensubu adliye personelleri sorumlusu' 9 yıllık kaçısın ardından yakayı ele verdi

FETÖ'nün 'örgüt mensubu adliye personelleri sorumlusu' 9 yıllık kaçısın ardından yakayı ele verdi
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Kayseri'de polis operasyonuyla FETÖ'nün 'örgüt mensubu adliye personelleri sorumlusu' olarak faaliyet yürüten 'Muhsin' kod adlı ihraç öğretmen M.Y., 9 yıllık kaçışın ardından yakalandı. Ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. da operasyonla gözaltına alındı. Şahıslar cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'FETÖ'nün 'örgüt mensubu adliye personelleri sorumlusu' olarak faaliyet yürüten 'Muhsin' kod adlı ihraç öğretmen, 9 yıllık kaçısın ardından yakayı ele verdi. Sözde sorumlu bylock kullanıcısı şahıs işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 9 yıldır firari olarak aranan, örgüt içerisinde 'Örgüt Mensubu Adliye Personelleri Sorumlusu' adı altında faaliyet yürüten 'Muhsin' kod adlı bylock kullanıcısı ihraç öğretmen M.Y. (60) yakalandı.

Öte yandan, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (40) da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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