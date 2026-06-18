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FETÖ'den hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı

FETÖ'den hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı
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Afyonkarahisar'da FETÖ davasından 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski Kara Harp Okulu öğrencisi M.Ç., polis takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü davasından 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski Kara Harp Okulu Öğrencisi şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasını yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.Ç., isimli şahsın FETÖ davasından 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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