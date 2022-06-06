FETÖ'den ihraç öğretmen tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'den ihraç öğretmen tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
FETÖ'den ihraç öğretmen tutuklandı

Denizli'de Bank Asya'da hesabı bulunan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de Bank Asya'da hesabı bulunan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, Bank Asya'da hesabı olan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç öğretmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bank Asya Denizli ByLock 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title