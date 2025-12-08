Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü ihraç komiser yardımcısı yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı R.E., polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa