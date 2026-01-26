Haberler

Kuyucak'ta terör örgütü üyesi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kuyucak'ta gerçekleştirilen çalışmada, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ) suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (42) yakalanarak gözaltına alındı. Hakkındaki adli işlemleri tamamlanan hükümlü, adli mercilere sevk edilmek üzere işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
