Haberler

FETÖ’den Aranan Eski Polis Kırşehir’de Yakalandı

FETÖ’den Aranan Eski Polis Kırşehir’de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski polis F.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, kimlik kontrolü sırasında tespit edilerek cezaevine teslim edildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de; hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski polis, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; hakkında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis F.K.'nın Ankara'dan Kırşehir'e geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler; Kaman ilçesi girişinde yol uygulaması yaparak bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kimlik kontrolünde; F.K. olduğu belirlenen firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından F.K., cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan bomba İsmail Yüksek sözleri

Kerem'den maç sonu bomba itiraflar: Beni Fenerbahçe'ye o ikna etti
Çiftçilere 349 milyon TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak

Bu mesleği yapanlar dikkat! Ödemeler bugün hesaplara yatırılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.