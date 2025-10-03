FETÖ’den Aranan Eski Polis Kırşehir’de Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de; hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski polis, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; hakkında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis F.K.'nın Ankara'dan Kırşehir'e geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler; Kaman ilçesi girişinde yol uygulaması yaparak bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kimlik kontrolünde; F.K. olduğu belirlenen firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından F.K., cezaevine teslim edildi.