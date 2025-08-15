Fethiye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Katrancı koyunda başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı.

Katrancı Koyu yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi. Yangına havadan iki uçak ve iki helikopter müdahale ederken, yanan alanın denize yakın olması nedeniyle uçak ve helikopterlerin sık sık gerçekleştirdiği sortiler sonrası alevlerin önü kesildi.

Alevlerin önünün kesilmesinin ardından uçaklar bölgeden ayrılırken, helikopterler havadan soğutma çalışmasına devam etti. - MUĞLA