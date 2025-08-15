Fethiye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Fethiye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesi Katrancı koyunda çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı. Yangına iki uçak ve iki helikopter müdahale etti.

Katrancı Koyu yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi. Yangına havadan iki uçak ve iki helikopter müdahale ederken, yanan alanın denize yakın olması nedeniyle uçak ve helikopterlerin sık sık gerçekleştirdiği sortiler sonrası alevlerin önü kesildi.

Alevlerin önünün kesilmesinin ardından uçaklar bölgeden ayrılırken, helikopterler havadan soğutma çalışmasına devam etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
