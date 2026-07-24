Fethiye'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Fethiye-Seydikemer karayolunda Çırpı Kontrol Noktası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki Suna Demirer hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılara ekipler tarafından müdahale edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 42 yaşındaki Suna Demirer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı