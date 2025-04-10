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Fethiye'de Yangın: 4 Tekne Kül Oldu

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Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'nde bir otelin önündeki yat bağlama iskelesinde çıkan yangında 4 tekne küle döndü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Fethiye'de 4 tekneyi küle çeviren yangın böyle görüntülendi

MUĞLA - Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'nde, bir otelin önünde bulunan yat bağlama iskelesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tekneyi sararken rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyüyerek yakındaki diğer teknelere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken 4 tekne küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki otel önünde bulunan yat bağlama iskelesinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler bir motoryat ve 3 tekneyi etkisi altına alan alevlere müdahaleye başladı. Yangının olduğu bölgedeki diğer tekne ve motoryatlar bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - 3.Sayfa
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