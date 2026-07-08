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Kelebekler Vadisine düşen ve yaralanan paraşütçüye tıbbi tahliye gerçekleştirildi

Kelebekler Vadisine düşen ve yaralanan paraşütçüye tıbbi tahliye gerçekleştirildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir pilot, Kelebekler Vadisi'ne düşerek yaralandı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgede JAK timi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir pilotun inişi sırasında karadan ulaşımın bulunmadığı Kelebekler vadisine düşmesi sonrası JAK timi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede yamaç paraşütü ile iniş esnasında düşerek yaralandı. Yamaç paraşütü yapan ve yaralanan şahıs Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müştereken tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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