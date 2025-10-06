Haberler

Fethiye'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Fethiye Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Hüseyin Mutlu Cibi, bir kepçeye arkadan çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Cibi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Fethiye'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Hüseyin Mutlu Cibi yaşamını yitirdi.

Kaza, Fethiye Çevre Yolu Karagedik Mahallesi mevkiinde, üstgeçit yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Mutlu Cibi idaresindeki 48 ARJ 208 plakalı motosiklet, seyir halinde ilerleyen bir kepçeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsü Hüseyin Mutlu Cibi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cibi'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MUĞLA

