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Fethiye'de Ticari Yatta Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik ile Tahliye Edildi

Fethiye'de Ticari Yatta Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik ile Tahliye Edildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden bir ticari yatta yaralanan vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Sahil Güvenlik botu tarafından denizden tahliye edilerek kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta yaralanan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaş denizden tahliyesi yapılarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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