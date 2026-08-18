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Fethiye'de Özel Teknede Yaralanan Vatandaşın Denizden Tahliyesi

Fethiye'de Özel Teknede Yaralanan Vatandaşın Denizden Tahliyesi
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel bir teknede yaralanan vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından denizden tahliye edilerek kıyıda bekleyen ambulans ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaş denizden tahliyesi yapılarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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