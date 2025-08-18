Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kargı Mahallesi Akmaz Plajı yakınlarında başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kargı Mahallesi Akmaz Plajı yakınlarında başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda orman ekibi, itfaiye araçları ve helikopter yangına anında müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek vererek ekiplere yardımcı oldu. Havadan helikopterlerin sürekli sorti yaptığı yangına, karadan da arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

