Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Osman Kirezli hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi Esenköy yolunda, Osman Kirezli idaresindeki 48 ASD 362 plakalı motosiklet ile E.B. yönetimindeki 48 ABJ 827 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kirezli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı kameraya yansıdı

Bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir süre yolun sağında bekleyen hafif ticari aracın dönüş yaptığı sırada motosikletle çarpışma anı yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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