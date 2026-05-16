Sürüklenen yelkenli tekne Sahil Güvenlik ekiplerin tarafından kurtarıldı
Fethiye açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 9 kişi bulunan yelkenli tekne, Sahil Güvenlik tarafından kurtarılarak Kalkan Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisindeki 9 şahsın makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde içerisinde 9 kişinin bulunduğu yelkenli tekne sahil güvenlik botuna yedeklenerek Antalya Kalkan Balıkçı Barınağı'na güvenli bir şekilde yanaştırıldı. - MUĞLA
