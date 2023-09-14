Fethiye'de kıskançlık cinayeti kararı istinaftan dönünce, mahkeme aynı kararı verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan kıskançlık cinayetinde, mahkeme kararı istinaftan döndü. Tutuklu sanık Selim Akyüz, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı Mustafa Cömert'i öldürmüş, Azeri sevgilisi Nazifa Mustafayeva'yı ise ağır yaralamıştı. İstinaf Mahkemesi haksız tahrik indiriminin yersiz olduğunu belirtip kararı bozdu. Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesi ise aynı cezayı tekrar verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iddiaya göre kıskançlık cinayetindeki karar istinaftan dönünce, mahkeme yine aynı kararı verdi.

Fethiye'de sevgilisi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı Mustafa Cömert'i bıçaklayarak öldüren, Azeri Nazifa Mustafayeva'yı ise ağır yaralayan Selim Akyüz hakkında öldürme ve yaralamaktan dolayı toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, İstinaf Mahkemesi haksız tahrik indiriminin yersiz olduğunu belirtip kararı bozdu. Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Selim Akyüz, Mahkeme tarafından yine aynı cezaya çarptırıldı. Akyüz'e toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Fethiye Yeni Mahallede 29 Mart 2021'de yaşanan olayda Mustafa Cömert, 4 yıldır birlikte yaşadığı Azeri sevgilisi Nazifa Mustafayeva ile ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı Selim Akyüz'le tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Akyüz, cebinden çıkardığı bıçakla önce Cömert'i, sonra da kendisine engel olmak isteyen yanındaki Nazifa'yı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cömert hayatını kaybetti. Nazifa ise uzun süre tedavi görmüştü. Tutuklanıp ceza evine konulan katil zanlısı Selim Akyüz, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde iki kez müebbet hapis cezasıyla yargılandı.

"27 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti"

Mahkeme heyeti, sanık Selim Akyüz'ün maktul Mustafa Cömert'i kasten öldürdüğü, gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırırken, olayın haksız tahrik altında gerçekleştirildiğine kanaat getirerek indirime gidip 18 yıl hapis cezası vermişti. Tutuklu sanık Akyüz, ayrıca bıçakla yaraladığı Nazifa Mustafayeva'ya yönelik kasten öldürme suçunu işlemekten müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, suçun teşebbüs aşamasında kalmasından ve haksız tahrik altında işlenmesinden dolayı da indirime gidip 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Akyüz, öldürme ve yaralamaktan dolayı toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılırken istinaf Mahkemesi haksız tahrik indiriminin yersiz olduğunu belirtip dosyayı yeniden Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

"Tekrar hakim karşısına çıktı"

Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Selim Akyüz, Avukatları Ayşenur Rüveyda Aksoy ve Avukat Hakkı Kavas ile Ayşegül Cömert Vekili Bülent Demen katıldı. Duruşmada, son sözü sorulan tutuklu sanık Selim Akyüz, "Ben böyle bir olay olmasını istemezdim. Nazifa Mustafayeva'yı ile dini nikahlı eşimdi. Resmi evli olması nedeniyle resmi olarak evlenememiştik. Tasarlama söz konusu değildir. İlk başta saldıran Mustafa'dır" diye konuştu. Mahkeme, cinayetin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek sanığı 18 yıl hapis cezasına çarptırırken, mağdur Nazifa Mustafayeva'yı yaralamaktan 13 yıl hapis cezası verirken bu cezayı da haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Selim Akyüz, önceki kararda olduğu gibi toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. - MUĞLA