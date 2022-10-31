24 gündür aranan Alman turistin çürümüş cesedi, Kelebekler Vadisi'nde bulundu 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 gün önce Ölüdeniz Mahallesi'nde gezmeye çıktıktan sonra haber alınamayan Alman turist Fabian Philippe Faranz Wetzel Kelebekler Vadisi uçurumunda ölü olarak bulundu. Wetzel'in cesedinin çürümüş olduğu tespit edilirken nasıl öldüğü ise araştırılıyor. Fethiye'ye tatile gelen Alman turist Fabian Philippe Faranz Wetzel, 24 gün önce Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Likya yoluna yürüyüş için gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. PASAPORTUNDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Kayıp turistin arama çalışmaları devam ederken, Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Kelebekler Vadisi uçurumda bir ceset buldu. Çürümüş cesedin çantasından çıkan pasaportun turist Fabian Philippe Faranz Wetzel'e ait olduğu belirlendi. Ceset, kesin kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ölüdeniz Mahallesi Ölüdeniz Fethiye turist 3. Sayfa Haberler

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