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Fethiye'de İki Katlı Evde Yangın

Fethiye'de İki Katlı Evde Yangın
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir ev alevlere teslim oldu. Yangın, İncirköy Mahallesi'nde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evde bulunan 69 yaşındaki Saffet G. tahliye edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev alevlere teslim oldu.

Yangın İncirköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nebağlı arazözler ile jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla yayılması üzerine mahalle sakinleri tarafından evde bulunan Saffet G. (69) tahliye edildi. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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