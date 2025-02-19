Fethiye'de İki Katlı Evde Yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev alevlere teslim oldu.

Yangın İncirköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nebağlı arazözler ile jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla yayılması üzerine mahalle sakinleri tarafından evde bulunan Saffet G. (69) tahliye edildi. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA