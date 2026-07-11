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Fethiye'de gezi teknelerinde yaralanan iki vatandaşa tıbbi tahliye

Fethiye'de gezi teknelerinde yaralanan iki vatandaşa tıbbi tahliye
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden iki gezi teknesinde yaralanan iki vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden iki gezi teknesinde yaralanan iki vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye açıklarında seyreden iki ayrı gezi teknesinde yaralanan iki vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları tarafından teknelerde yaralanan vatandaşları kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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