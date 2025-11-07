Haberler

Fethiye'de freni patlayan kamyon öğrenci servisine çarptı: 22 yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, freni patlayan bir kamyonun öğrenci servisine çarpması sonucu 1 öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

  • Fethiye'de freni patlayan kamyonun öğrenci servisine çarpması sonucu 1 öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı.
  • Kaza Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.
  • Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, freni patlayan kamyonun karşı şeride geçerek öğrenci servisine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı. Kaza, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı seyir halindeyken fren sistemi arızalanan S.D. idaresindeki 15 EH 760 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve içinde öğrencilerin bulunduğu B.T. idaresindeki 48 S 2880 plakalı servis minibüsüne çarptı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 1 öğretmen ve 21 öğrenci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


