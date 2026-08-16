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Fethiye'de ATV Kazası: Baba ve Çocuğu Yaralandı

Fethiye'de ATV Kazası: Baba ve Çocuğu Yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Boncuklu Koyu'nda meydana gelen ATV kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ATV yaklaşık 5 metrelik uçurumdan düştü. Kazada baba ve çocuğu yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldılar. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Boncuklu Koyu'nda meydana gelen ATV kazasında bir baba ve çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 48 ANT 194 plakalı ATV'nin sürücüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ATV, yaklaşık 5 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Kazada ATV'de bulunan baba ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve çocuğun sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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