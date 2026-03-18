Fethiye'de bir kişi kaldığı apart odasında ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, kaldığı apart odasında ölü bulundu.

Olay, Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartta kalan Engin K.'dan (37) uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin odaya girmesiyle Engin K.'nin cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın öldüğü ve kimyasal bir maddeyle teması bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından odada gaz ölçümü yapılırken, inceleme amacıyla numuneler alındı. Engin K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı