Haberler

Fethiye'de bir kişi kaldığı apart odasında ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartta kalan 37 yaşındaki Engin K. uzun süre haber alınamayınca yapılan ihbar üzerine ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde kimyasal bir maddeyle temas tespit edildi.

Olay, Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartta kalan Engin K.'dan (37) uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin odaya girmesiyle Engin K.'nin cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın öldüğü ve kimyasal bir maddeyle teması bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından odada gaz ölçümü yapılırken, inceleme amacıyla numuneler alındı. Engin K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

