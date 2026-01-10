Muğla'da tersane yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir tersanede meydana gelen ahşap tekne yangını, itfaiye ve yangın söndürme ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının sebebi henüz bilinmiyor ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ahşap teknenin yanması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyürken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi'nde bulunan tersanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tersanede bulunan ahşap teknede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev kısa sürede tüm tekneyi sardı. Yangını fark eden tersane çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

