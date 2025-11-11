Fethiye'de 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karada 29'si çocuk toplam 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi Çukuryurt mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-82) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 20 düzensiz göçmen (beraberinde 20 çocuk) yakalandı. - MUĞLA