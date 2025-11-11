Haberler

Fethiye'de 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada 29'u çocuk toplam 40 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Çukuryurt mevkiinde tespit edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karada 29'si çocuk toplam 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi Çukuryurt mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-82) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 20 düzensiz göçmen (beraberinde 20 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
