Fethiye'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kayaköy mevkiinde, 8'i çocuk olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve Jandarma tarafından yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Kayaköy mevkii kara üzerinde 8'i çocuk olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye Kayaköy mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Fethiye/Koldestim), Sahil Güvenlik Botu ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 16 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa